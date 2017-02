Aegon stopt 15 miljoen euro in crowdlending marktplaats Auxmoney

Redactie Emerce Nieuws -

Aegon gaat zijn samenwerking met het peer-to-peer platform auxmoney uitbreiden. Auxmoney is het leidende kredietplatform in Duitsland. Klanten lenen er elkaar geld.

Auxmoney is met een marktaandeel van meer dan 60 procent verreweg de grootste marktplaats voor krediet in Duitsland. Meer dan 50.000 particulieren hebben 60.000 kredieten gefinancierd voor een totaalbedrag van bijna 400 miljoen euro.

Aegon neemt deel in een financieringsronde van auxmoney met een belegging van 15 miljoen euro. Daarnaast levert Aegon de komende drie jaar financiering voor de leningen die auxmoney verstrekt.

De risico-analyse van auxmoney is gebaseerd op honderden digitale data die klanten hebben verstrekt. In deze data zitten ook gedragskarakteristieken en webgegevens. Met deze analyse kan het bedrijf leningen verstrekken aan miljoenen mensen die normaal gesproken worden uitgesloten in simpeler, meer traditionele processen voor kredietbeoordeling.

Eric Rutten van Aegon Nederland neemt plaats neemt in Raad van Bestuur van auxmoney: Met de extreem lage rente van dit moment raken volgens hem crowdlending marktplaatsen voor kredietverstrekking steeds meer in trek.