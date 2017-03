Best Buy groeit online sneller dan Wal-Mart en Amazon

Redactie Emerce Nieuws -

Het Amerikaanse Best Buy groeit online sneller dan Wal-Mart en Amazon, namelijk met 20,8 procent in het fiscale jaar dat eindigde op 28 januari. De gemiddelde groei voor online retailers in de VS was 15,6 procent.

Best Buy realiseerde 2,3 miljard dollar online omzet in het vierde kwartaal, 17,9 procent meer dan een jaar terug, deels als gevolg van snellere leveringen.

Webverkopen maken voor 18,6 procent deel uit van de totale omzet in de thuismarkt.