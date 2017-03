Pakketbezorger neemt oude apparaten mee

Redactie Emerce Nieuws -

Voortaan kunnen consumenten oude elektrische apparaten meegeven aan de pakketbezorger. Het gaat om een proef die start in een deel van Groningen met kleine elektrische apparaten zoals elektrische tandenborstels en koffiezetapparaten.

De proef is een initiatief van producentenorganisatie Weee Nederland in samenwerking met PostNL en Thuiswinkel.org onder de naam Weeelectric. Het initiatief moet ervoor zorgen dat er meer elektrische apparaten gerecycled worden.

De apparaten hoeven niet verpakt te worden, maar moeten wel makkelijk, schoon en veilig mee te nemen zijn door de pakketbezorger.

De proef loopt tot eind 2017 en start in Groningen. Dordrecht, Amsterdam en Haarlem volgen op de voet. De initiatiefnemers van deze proef gaan ervan uit dat in 2018 in heel Nederland oude elektrische apparaten via de pakketbezorger ingeleverd kunnen worden.