Picnic gaat bezorgen in Delft en Leidschendam

Redactie Emerce Nieuws -

Online supermarkt Picnic breidt met ingang van 2 april uit naar zeven nieuwe plaatsen: Delft, Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Nootdorp, Delfgauw en Den Hoorn. Daarmee trekt de retailer verder de Randstad in.

De uitbreiding is het begin van de landelijke uitrol van Picnic. Voor dit jaar staan tien tot vijftien nieuwe steden op de planning en de opening van een groter distributiecentrum. Na Delft, Rijswijk, Leidschendam en de omliggende plaatsen staan middelgrote steden als Apeldoorn, Gouda, Lelystad en Zoetermeer op de planning. Opvallend is wel dat Den Haag blijkbaar nog een stap te ver is.

Volgens het Koopstromen Onderzoek 2016 van I&O Research heeft Picnic invloed op de marktverhoudingen. Nergens groeide het marktaandeel zo hard als in Amersfoort, de stad waar Picnic anderhalf jaar geleden begon.