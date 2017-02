PostNL breidt foodbezorging verder uit

Redactie Emerce Nieuws -

PostNL gaat voortaan zeven dagen per week producten bezorgen met het speciale foodnetwerk. Het bedrijf bezorgt al voor verschillende aanbieders boodschappen, maaltijdboxen en speciaal-producten zoals vlees en sportvoeding.

Niet het aantal dagen waarop bezorgd wordt uitgbreid. Ook ontvangen consumenten nog nauwkeuriger informatie over het bezorgmoment via de PostNL-app. Het tijdvak waarbinnen PostNL bezorgt, is verkort naar 30 minuten.

Foodproducten worden vervoerd in de PostNL-koelbox die samen met de universiteit van Wageningen is ontwikkeld. De verzegelde koelboxen worden geopend bij de deur en daarna weer meegenomen door de bezorger. De koelboxen kunnen daardoor tot 500 keer hergebruikt worden en aanbieders van voedsel hoeven de producten niet zelf in (kartonnen) dozen te verpakken.

Ruim 30 leveranciers waaronder Ekoplaza, Marley Spoon, Hoogvliet, Sligro, De Krat, Mathijs Maaltijdbox, Ekomenu en Samen een koe kopen bezorgen hun producten met PostNL in heel Nederland.