Tencent investeert in kaartenbedrijf Here

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Internetbedrijf Tencent, kaartenbedrijf Navinfo en investeerder GIC kopen tien procent van de aandelen in kaartenbedrijf Here van Audi, BMW en Daimler.

Hoe groot het belang van elk van de drie partijen uit het Verre Oosten is, is niet bekendgemaakt. Evenmin hoeveel ze ervoor betalen. De Financial Times noemt een bedrag van 241 miljoen euro.

De deal wordt naar verwachting in het eerste half jaar van 2017 afgerond.

Here sluit hiermee een aantal grote strategische samenwerkingen. Tencent is als maker van onder meer Weibo, WeChat en QQ een van ’s werelds grootste internetbedrijven. En met Navinfo krijgt het de leidende leverancier van digitale kaarten aan boord. Dat bedrijf is overigens deels eigendom van Tencent. De derde partij, GIC, is een investeerder met meer dan 100 miljard dollar onder beheer.

Het eerste doel van Here is een 50/50 joint-venture op te richten met Navinfo. Die richt zich voornamelijk op kaartentechnologie voor zelfrijdende auto’s in China. Lokale automakers krijgen via die route alternatieve technologie voor Google en TomTom. Twee snelgroeiende Chinese concurrenten zijn Baidu en Alibaba’s Amap.

Foto: Paul Chu (cc)