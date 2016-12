Twintig procent van Nederlanders wilde slim draagbaar apparaat voor kerst

Redactie Emerce Nieuws -

Twintig procent van de Nederlanders had een slimme bril of een virtual reality bril op het verlanglijstje staan voor Kerstmis. Met name de Apple Watch, Bose Soundlink, Samsung Gear smartwatch en de Samsung Gear VR werden vaak genoemd, zo blijkt uit onderzoek van Telecompaper en Motivaction onder ruim 1.000 Nederlanders.

Mannen vroegen vaker een smart wearable dan vrouwen. Van de vrouwen noemde 17 procent één of meer van deze producten. Bij de mannen was dat 23 procent.

Bij de Apple Watch gaf 5 procent van de vrouwen aan er een te willen, tegen 8 procent van de mannen. De Fossil Q blijkt onder mannen populairder te zijn dan onder vrouwen, met 2 versus 0 procent die deze smartwatch met kerstmis wilde krijgen.

Het aantal activaties van smartphones en tablets tijdens kerst was ook dit jaar weer hoger dan in het verleden. Bijna de helft daarvan betrof een apparaat van Apple, een op de vijf activeerde een Samsung, zo blijkt uit cijfers van Flurry.