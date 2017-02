YouTube past reclamebeleid aan

Redactie Emerce Nieuws -

YouTube stopt volgend jaar met reclame van dertig seconden of meer die niet weggedrukt kan worden. Kortere reclames kunnen nog wel worden overgeslagen.

Adverteerders zullen vermoedelijk niet blij zijn met dit besluit, maar YouTube zegt dat het de gebruikerservaring wil verbeteren. Kennelijk waren die langere reclames voor veel gebruikers toch te irritant. Mogelijk is het beleid ook ingegeven door de concurrentie van Facebook, die geen verplichte video’s kent.

Vorig jaar heeft YouTube al eens een advertentie met zes seconden geïntroduceerd die in zijn geheel moet worden uitgekeken. De verwachting is dan ook dat YouTube dit formaat of de 20 seconden reclame zal promoten.