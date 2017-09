’10 miljoen euro schade door systeemfout op de website Leen Bakker’

Redactie Emerce Nieuws -

Leen Bakker dreigt 10 miljoen mis te lopen door een systeemfout op de website. Eind juli heeft het bedrijf 60.000 hoogslapers van het merk Hoppekids verkocht tegen een extreem lage prijs van 24,95 euro. Die hadden 319 euro per stuk moeten kosten.

De fout werd op een zaterdagmiddag ontdekt, toen er al zo’n 1.000 bedjes waren verkocht. Het duurde tot zondagmiddag voordat de prijs was aangepast. Gewaarschuwde consumenten bestelden intussen in totaal 60.000 bedjes. Duizend kopers zijn niet van plan om meer dan de stuntprijs te betalen.

Gisteren diende het kort geding in Breda. De voltallige directie was in de rechtszaal aanwezig om haar standpunt kracht bij te zetten, meldt BN De Stem. Kopers waren er niet. Juridisch adviesbureau Aliter Melius deed namens hen het woord.

Advocaat Chizki Loonstein stelde dat helemaal geen sprake was van een prijsfout, maar van een bewuste verkooptruc. Pas achteraf zou Leen Bakker spijt hebben gekregen van de stunt door de vele bestellingen. ‘Het was een geldig aanbod. Klanten mogen erop vertrouwen dat de koopovereenkomst wordt nagekomen.’

Een gesprek tussen Aliter Melius en Leen Bakker deze zomer om de zaak buiten de rechter om op te lossen, leverde niets op. Onder meer omdat Leen Bakker als voorwaarde stelde dat over het gesprek niet met de media zou worden gecorrespondeerd.

Het is nog maar de vraag de gedupeerde consumenten gelijk krijgen. Postorderbedrijf Otto kreeg in 2006 na een soortgelijke foute prijsvermelding alsnog gelijk van de rechter.

Krijgt Leen Bakker ongelijk, dan komt de rekening niet meer bij Blokker Holding te liggen. Die verkocht de keten in mei aan investeerder Gilde.

De rechtbank doet maandag 2 oktober uitspraak.