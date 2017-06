‘1,1 miljard euro boete voor machtsmisbruik Google’

Redactie Emerce Nieuws -

Google hoort vandaag welke boete het internetbedrijf van de Europese Commissie krijgt opgelegd voor misbruik van zijn dominante marktpositie. Volgens diverse bronnen gaat het om een boete van 1,1 miljard euro.



De commissie ontving de afgelopen jaren diverse klachten over Google, onder meer over de prijsvergelijker Google Shopping. De zoekresultaten van Shopping kregen in de algemene zoekresultaten zo’n prominente positie dat het concurrerende productvergelijkers benadeelde. Daarop volgde een onderzoek dat circa zeven jaar heeft geduurd.

Insiders houden rekening een even hoog bedrag als chipmaker Intel betaalde wegens ongeoorloofde kortingen aan klanten.

De Commissie kan boetes opleggen tot maximaal tien procent van de jaaromzet van een bedrijf. In Googles geval zou dat negen miljard dollar zijn.

Er lopen nog aparte onderzoeken naar het advertentiebeleid van het internetbedrijf en naar het vermeende machtsmisbruik van Android, het besturingssysteem voor smartphones en tablets.