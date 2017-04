WeChat breidt activiteiten in Europa uit

Redactie Emerce Nieuws -

WeChat is een Aziatisch chatsucces, maar heeft in de VS en Europa nauwelijks voet aan de grond weten te zetten. Dat gaat mogelijk veranderen, want de Tencent-dochter wil zich behalve in Engeland ook op het Europese vasteland vestigen.

Ook in de VS, waar men al een kantoor heeft in San Francisco, wordt het lokale team uitgebreid.

WeChat heeft 889 miljoen gebruikers in thuisland China. Eerder pogingen om de internationale markt te veroveren mislukten grotendeels, een campagne met voetballer Lionel Messi ten spijt.

Vooralsnog lijkt het bedrijf merken vooral over te willen halen om te adverteren via de app. Mode en luxe artikelen hebben de voorkeur.