Internet of things en inclusive design op Emerce Dare

Redactie Emerce Nieuws -

Het internet of things is geen toekomst meer, veel producten die we gebruiken zijn al verbonden of worden dat heel snel. De meeste toepassingen gaan nu nog over het toevoegen van sensors en het uitlezen van data. De inzichten die dat oplevert zijn nu al heel nuttig, en straks wordt het ook nog mogelijk diensten te verbinden met de producten. Iskander Smit van Info.nl praat je vrijdag bij op Emerce Dare.

Amsterdam eWeek sluit deze week af met Emerce Dare, de tweede editie van het congres voor digitale creatieven. Onderwerpen zijn cutting-edge design, nieuwe visies en ideeën, visual design en creatieve processen.

Thijs Biersteker deelt tijdens Dare bijvoorbeeld de lessen die hij heeft geleerd tijdens het maken van zijn interactieve kunstinstallaties, over plastic vervuiling, data en (Donald) Trump. Hij vertelt over hoe interactieve installaties met provocerende UX en technologie als magie, deze wereld een beetje mooier kunnen maken.

Nu onze wereld digitaliseert veranderen onze designprocessen natuurlijk ook. Wat is de impact van innovaties als IoT of AI nu en over vijf jaar? Ben Schouten van TU/e en HvA is samen met zijn studenten bezig met een onderzoek naar de consequenties van nieuwe techniek op design en bijbehorende processen. Ben geeft praktische voorbeelden en illustreert zijn verhaal met anekdotes.

Inclusive design is simpel gezegd het ontwerpen en maken voor iedereen. Maar hoe dan? Hoe houd je rekening met iedereen onder de druk van naderende deadlines en slinkende budgetten? Hoe zorg je dat je de juiste focus houdt terwijl je aan het jongleren bent met tijd, geld, spectaculaire designs en geavanceerde techniek? Johan Huijkman (Q42) heeft een pragmatische kijk op inclusive design. Hij deelt zijn ruime ervaring en inspiratie en laat je kennis maken met de mensen die jou kunnen helpen om de juiste focus te vinden en behouden.

Je kunt ook meedoen aan een workshop over Design Thinking. Deelnemers gaan onder leiding van Jeroen van Erp (Fabrique) en twee collega’s in kleine groepen aan de slag met concrete opdrachten (maximaal 30 deelnemers).

Emerce Dare, ook nu weer in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, is bestemd voor een brede groep van visual designers, creatives, creative directors, creative leads, UX designers en UX directors, designers, user experience designers, UI designers en service designers. Kaarten hier.