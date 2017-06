MD Alibaba: ‘Je moet er echt voor gaan’

Paul Schram Emerce Nieuws -

Alibaba gaat zijn Europese activiteiten flink uitbreiden. En mikt daarbij onder meer op samenwerking met tal van Nederlandse bedrijven. “Wij geven je via ons platform toegang tot vierhonderd miljoen Chinese klanten.” Aldus Roland Palmer, die sinds een jaar als Managing Director de activiteiten in de Benelux leidt.

Het Chinese Alibaba is momenteel een van de grootste bedrijven ter wereld. Met tal van platformen hebben ze toegang tot ruim 440 miljoen Chinese klanten. Via Alibaba.com, hun b2b-marketplace. En via twee b2c-marktplaatsen: Tmall.com, waarop bedrijven hun producten aanbieden op de Chinese markt, ook zonder fysieke aanwezigheid in China, en AliExpress, waar de consument uit Europa zijn Chinese producten kan bestellen.

Handelsmissie

Palmer probeert zoveel mogelijk bedrijven uit de Benelux warm te krijgen voor een plaats op het Tmall-platform. En dat lukt. “De belangstelling is overweldigend, kan ik wel zeggen. We hebben in veel grote steden informatieavonden georganiseerd. Vaak hadden we honderd stoelen beschikbaar, maar kregen we zes keer zoveel aanmeldingen.” Hetgeen leidde tot een volle ‘business pipeline’. Maar Palmer wilde meer: “En dus besloten we bedrijven die écht geïnteresseerd zijn mee te nemen op handelsmissie.”

De Managing Director ontving hiervoor zo’n vierhonderd aanmeldingen. “Uiteindelijk zijn er honderd bedrijven door ons geselecteerd. Doordat mensen daadwerkelijk naar China afreizen, zal de conversie van deze trip hoog zijn. We verwachten daarentegen ook wel wat van de deelnemers, want alleen maar spullen aanbieden en hopen dat het zichzelf verkoopt, werkt niet. Je moet er wel echt voor gaan.”

Tussen het eerste contact en het daadwerkelijk live gaan op Tmall Global zit vandaag de dag ongeveer zes maanden. Momenteel zijn er zo’n tweehonderd Benelux-winkels in China actief. Palmer verwacht daarvan een verdubbeling, zowel dit als volgend jaar. “Vaak zijn dit bedrijven die geen fysieke aanwezigheid in China hebben, maar er wel via ons handel kunnen bedrijven. Denk aan partijen als G-Star, Brabantia en Kipling. Als je een goed unique selling point hebt, kan je er veel winst boeken. In alle sectoren. Men is echt niet alleen maar geïnteresseerd in babymelk.”

Nepartikelen

In het verleden heeft Alibaba met regelmaat last gehad van nepexemplaren van bestaande merkartikelen. Een situatie die volgens Palmer nooit honderd procent te voorkomen is. “Op al onze platformen staan bijna een miljard producten, dan is het bijna onmogelijk om alles te controleren. Toch hebben we inmiddels de beste online fraudeaanpak ter wereld.”

Zo werkt het platform met slimme algoritmes om de dagelijkse aanwas van bijna tien miljoen nieuwe producten te screenen. “Klopt de prijs wel? Hoe zit het met de omschrijving? Daarnaast hebben we een take down policy, waarbij we samenwerken met merkeigenaren die nog een extra controle uitvoeren. Iedereen kan namelijk nepartikelen aanmelden. Afgelopen jaar hebben we zelfs honderden IP-adressen van overtreders aan de politie overgedragen.”

Veranderingen

Nederlands grootste webshops zijn dwergen vergeleken bij de e-commercereuzen die wereldwijd de dienst uitmaken. Amazon zet 97 miljard euro om; ongeveer honderd keer zoveel als bol.com. Alibaba heeft een nog hogere omzet dan Amazon – 485 miljard euro – en maakt veel meer winst (15,68 miljard euro versus 541 miljoen euro). “Dat komt omdat we zelf bijna geen voorraden hebben en met name een portal zijn voor bedrijven.”

Alibaba-oprichter Jack Ma sprak eerder de wens uit dat zijn bedrijf de vijfde economie van de wereld wordt. Aan een dergelijke voorspelling waagt Palmer zich echter niet. “Wat wel zeker is, is dat we miljoenen bedrijven op onze platformen kunnen samenbrengen. Met als uiteindelijke doelstelling om twee miljard consumenten aan te sluiten. Dat gaat geen enkel ander platform ons nadoen.”

* Dit artikel verscheen eerder in het meinummer van Emerce magazine (#158).