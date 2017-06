Amazon koopt biologische super Whole Foods Market

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon koopt het Amerikaanse supermarktbedrijf Whole Foods Market voor 42 dollar per aandeel, oftewel 13,7 miljard dollar. Het is daarmee een van de grootste overnames voor de retailer.

Whole Foods Market is een biologische supermarkt, vergelijkbaar met het Nederlandse Ekoplaza of Marqt, die al sinds 1978 bestaat. Met name in de jaren negentig werden veel winkels opgekocht. De omzet bedraagt 16 miljard dollar. Het bedrijf heeft 460 winkels in de VS, Canada en Groot Brittannië. Het Texaanse bedrijf is beursgenoteerd en heeft 91.000 werknemers.

Begin dit jaar leek Whole Foods nog te worden verkocht door Albertsons, onderdeel van Cerberus Capital, na tegenvallende kwartaalcijfers.

Buiten de genoemde markten zullen Amazon klanten vermoedelijk niet veel merken van de overname. Hoe het een en ander wordt geïntegreerd is niet toegelicht. Mogelijk wil Amazon met de aankoop de levering van versproducten via AmazonFresh uitbreiden.

Het is voor het eerst dat Amazon een fysieke retailer overneemt. De laatste tijd was Anazon al wel bezig eigen winkels op te zetten voor boeken en snelle boodschappen.

Op het Damrak kreeg Ahold Delhaize het vrijdag in de late middaghandel zwaar te verduren vanwege dit nieuws, ook al verschillen de formules nogal.

‘De samenwerking biedt de mogelijkheid om de waarde voor de aandeelhouders van Whole Foods Market te maximaliseren’, zegt CEO John Mackey van Whole Foods Market. Mackey zal ook na de overname aanblijven als CEO.

De overname wordt in de tweede helft van 2017 afgerond.