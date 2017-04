DHL gaat bezorgen voor AmazonFresh

Redactie Emerce Nieuws -

DHL gaat voor AmazonFresh boodschappen in Duitsland bezorgen. De twee bedrijven werken al samen voor het bezorgen van pakketjes.

Mogelijk moet de samenwerking resulteren in een grotere omzet. Er zijn zoveel supermarkten in Duitsland dat websupers in Duitsland tot nu toe niet echt van de grond komen. Niettemin investeert met name REWE fors in e-commerce.

Amazon lanceerde AmazonFresh in 2007 n de VS. Vorig jaar werd ook begonnen in Londen.

Saillant detail is dat Deutsche Post, moeder van DHL, ook zijn eigen online supermarkt heeft, Allyouneed Fresh. Die blijft gewoon bestaan.

DHL profiteert al langer van de ‘boom’ van e-commerce. Ook Zalando is klant.