Amazon start Amazon Pay Places

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon heeft in de VS Amazon Pay Places uitgerold. Met de standaard Amazon app kunnen klanten daarmee bestellingen plaatsen in fysieke winkels of restaurants. De eerste keten die deze betaalmethode faciliteert is T.G.I. Fridays.

Betalen kan voorlopig alleen in steden als Boston, Philadelphia, Baltimore, Washington D.C., Richmond en Wilkes-Barre.

Ongetwijfeld ontvangt Amazon een commissie over iedere betaling, maar het is ook slim om de betaalmethode binnen de Amazon app zelf aan te bieden. Die wordt daardoor immers vaker geraadpleegd.