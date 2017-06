Amazon start gepersonaliseerde cadeauwinkel

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon is een gepersonaliseerde winkel begonnen, gekoppeld aan het reeds bestaande onderdeel Interesting Finds. My Mix moet klanten helpen om nieuwe producten te ontdekken.

My Mix lijkt geïnspireerd door Pinterest. Op basis van persoonlijke profielen worden nieuwe producten getoond die klanten mogelijk interessant vinden.

De cadeaushop Interesting Finds – aanvankelijk Amazon Stream genoemd – werd vorig jaar om deze tijd geïntroduceerd, en toonde aanvankelijk artikelen in grote productgroepen.

Helemaal perfect werkt het nog niet, zo blijkt uit een verslag van TechCrunch. Vaak suggereert Amazon na de aankoop van een artikel een soortgelijk product. Wel worden My Mix vele malen per dag ververst om ervoor te zorgen dat klanten vaker kijken.

My Mix is beschikbaar op de desktop en in de apps voor iOS en Android.