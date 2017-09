Amazon wil tweede hoofdkwartier bouwen

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon wil een tweede hoofdkwartier openen in Noord Amerika en steden en staten die het bedrijf tegemoet willen komen met bijvoorbeeld subsidies of belastingvoordelen kunnen zich melden.

Amazon wil zelf 5 miljard dollar uittrekken voor de bouw van Amazon HQ2, die even groot zal worden als het huidige hoofdkwartier met 50.000 werkplekken.

Het bedrijf is nu nog grotendeels gevestigd in Seattle, maar Amazon hoeft voor het tweede kantoor niet in de staat Washington te blijven.

Het bedrijf groeit al enige tijd flink en verwacht binnen achttien maanden 280.000 werknemers te kunnen huisvesten, alleen al de VS. Een nieuw distributiecentrum wordt binnenkort in Staten Island geopend.

Pas volgend jaar neemt Amazon een besluit over de locatie.