Amerikaanse consument gaat liever naar echte supermarkt

Redactie Emerce Nieuws -

Amerikaanse shoppers zijn nog lang niet overtuigd van de voordelen van online boodschappen. Volgens Reuters/Ipsos geeft het merendeel de voorkeur aan fysieke winkels.

75 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze vrijwel nooit online boodschappen bestellen, dat geldt zelfs voor consumenten die veel online zijn en ook regelmatig online kopen.

De perceptie is dat fysieke winkels goedkoper zijn en een groter aanbod hebben.

Het Food Marketing Institute en Nielsen verwachten dat de markt voor online boodschappen in de VS zal groeien van 20,5 miljard dollar in 2016 naar 100 miljard in 2025.