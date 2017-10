Omzet online supermarkten over de 1 miljard euro

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Nederlandse supermarkten boeken in 2017 voor het eerst samen meer dan 1 miljard euro omzet via online verkopen, aldus nieuw onderzoek van GfK.

Hoewel GfK ze niet bij name noemt, gaat de bulk van de omzet naar Albert Heijn en Jumbo. Die waren in 2016 samen al goed voor een half miljard euro en dat zal in het nu lopende jaar niet minder zijn geworden.

De totale supermarktomzet zal, zoals het er nu naar uitziet, uitkomen op 35,5 miljard euro. Slechts een klein deel daarvan is toe te wijzen aan het digitale kanaal: 2,9 procent. Niettemin staat 18 procent van de boodschappers al te boek als ‘omnichannel koper’. Een op de vijf klanten overweegt wel eens serieus de internetwinkel. Dat is bijna twee keer meer dan vier jaar geleden.

De 2,9 procent omzetbijdrage uit internet is veertig procent meer dan vorig jaar. GfK verwacht dat dat toeneemt tot 3,7 procent, een groei van 21 procent.

Het omzetpatroon van supermarktboodschappen ziet er zo uit:

Eerste Kerstdag en Nieuwjaar vallen dit jaar beiden op maandag, waardoor veel consumenten gebruik zullen maken van de zondag als aankoopdag in de supermarkt. Het is nog niet bekend hoe ze internet willen inzetten om de druk eventueel te spreiden of in-storeaankopen te stimuleren.