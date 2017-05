Amerikaanse hotelketens openen aanval op Expedia en Priceline

Redactie Emerce Nieuws -

De Amerikaanse hotellerie is van plan om een lobby- en PR-campagne te starten die consumenten en de regering-Trump moet overtuigen van het monopolistische karakter van Priceline en Expedia. Dit meldt Bloomberg.

De American Hotel & Lodging Association, een branchevereniging waar onder andere Marriott, Hyatt en Hilton lid van zijn, stelt dat de boekingssites van Expedia en Priceline schadelijk zijn voor de keuzevrijheid van de consument en voor de kleine hotels in de VS (60 procent van het totale aanbod) die moeite hebben directe boekingen te genereren en daardoor zijn aangewezen op de OTA’s met hun hoge commissies van 10 tot 20 procent. In de campagne wil de AHLA erop wijzen dat de sites Booking, Hotwire, Kayak en Travelocity in handen zijn van Expedia of Priceline. Er is dus sprake van een duopolie, aldus de AHLA.

Onderliggend probleem is dat Expedia en Priceline technologiebedrijven zijn die reizen verkopen. Dit is niet de kerncompetentie van hotels, die in e-commerce opzicht behoorlijk achterlopen. Hotels proberen daarom nu met loyaliteitsprogramma’s en extraatjes consumenten te verleiden direct bij hen te boeken.