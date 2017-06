Apple vernieuwt iMacs en MacBooks

Redactie Emerce Nieuws -

Apples iMacs hebben vandaag eindelijk een update gekregen, maar ook heeft het bedrijf een eerste iMac Pro gelanceerd. Met 27-inch Retina 5K-display, een Xeon-processor met maximaal 18 kernen en een grafische verwerkingscapaciteit van maximaal 22 teraflop.

De iMac Pro is met name bedoeld voor het maken van VR-content en 3D-rendering. Verkrijgbaar in een spacegrijze behuizing, kan deze Mac met 27-inch Retina 5K-display tot 1 miljard kleuren weergeven. De meegeleverde Radeon Pro Vega is de krachtigste grafische processor ooit in een Mac.

Het nieuwe systeem is vanaf december verkrijgbaar vanaf 4999 dollar.

De bestaande iMac modellen krijgen snellere opslagmogelijkheden en een helderder Retina-display. Dat geldt ook voor de goedkoopste 21,5-inch iMac van 1499 euro.

Alle modellen krijgen Kaby Lake-processors (met Turbo Boost tot 4,5 GHz) en tot twee keer zoveel geheugen als de vorige generatie. Alle 27-inch uitvoeringen plus de duurste 21,5-inch iMac zijn voortaan ook standaard voorzien van Fusion Drive. De SSD-opslagopties zijn tot vijftig procent sneller en iMac wordt voortaan geleverd met Thunderbolt 3.

Apple heeft vandaag ook MacBook en MacBook Pro uitgebreid met snellere processors. De reguliere MacBook heeft daarnaast een snellere SSD gekregen. Nieuw is een 13-inch MacBook Pro-model dat verkrijgbaar is voor 1499 euro.