Backstreet Academy krijgt 400k van Booking.com

Redactie Emerce Nieuws -

Backstreet Academy is de meest veelbelovende startup uit het Accelerator Programma van Booking.com. Zij ontvingen 400.000 euro om hun peer-to-peer reisplatform uit te breiden.

Het idee van Backstreet Academy is om lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden die geen Engels spreken of toegang hebben tot technologie te helpen om reisbelevingen aan te bieden aan toeristen, waarbij hun cultuur en erfgoed centraal staat. Hiervoor heeft de startup de Bottom-of-Pyramid (BOP) technologie ontwikkeld, dat boekingen communiceert via sms’jes of een geautomatiseerd telefoongesprek waarbij een vertalingssysteem ervoor zorgt dat de reservering goed overkomt.

De andere duurzame toeristische startups die subsidies toegekend hebben gekregen zijn Seabin (350.000 euro), Local Alike (300.000 euro), Good Hotel (300.000 euro), Awake (300.000 euro) en Authenticook (200.000 euro). Onder de werknemers van Booking.com was Seabin favoriet, wat hen een tegoedbon van 10.000 euro heeft opgeleverd die is in te wisselen voor boekingen.

Bij zevenhonderd startups hadden zich aangemeld voor het Booster Programma van Booking.com. Daaruit werden er tien geselecteerd om in Amsterdam een drieweeks trainingsprogramma te volgen met als afsluiter een pitch voor een deskundige jury. Ondanks dat MovingWorlds, MEJDI Tours en Visit.org geen financiële bijdrage hebben ontvangen, krijgen zij net als de andere zeven startups wel doorlopende begeleiding en ondersteuning van Booking.com.