Beslist.nl: Geen geloof meer in prijsvergelijken

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

“Het pure prijsvergelijken heeft zijn beste tijd gehad, mede door ons eigen succes en dat van Kieskeurig”, zegt de mede-oprichter van Beslist.nl Kees Verpalen.

“In de vroege jaren van prijsvergelijkers voorzagen ze in een behoefte. Ze maakten de prijzen van een bepaald product bij verschillende webwinkels inzichtelijk. Door die transparantie kropen productprijzen over de volle breedte naar elkaar toe. De meerwaarde van prijsvergelijkers is nu grotendeels verdwenen.”

Verpalen reageert op de verkoop van concurrent Kieskeurig.nl en .be door Sanoma aan Reshift. Die uitgeverij is mede eigendom van Paul Molenaar. Hij kocht in 2006 voor Ilse Media, later Sanoma, Kieskeurig.nl uit Culemborg voor de eerste keer. Gisteren werd bekend dat hij dat voor de tweede keer. Verpalen heeft vorig jaar nog overwogen Kieskeurig te kopen, maar besloot dat niet door te zetten. “Dat had ons geen versnelling opgeleverd.”

De wereld voor prijsvergelijkers is afgelopen decennium sterk veranderd. Van eenoog in het land der blinden naar zoekresultaat onder de vouw of zelfs buiten de eerste pagina. “De eerste, tweede en misschien wel derde prioriteit van marketeers bij webwinkels is hun aanwezigheid op Google Shopping goed in te richten. Het budget dat dan overblijft, gaat naar andere kanalen.”

Hoewel onder de loep van de Europese Commissie, vanwege vermeende concurrentievervalsing, zet Google stevig in op Shopping. De resultaten van die product- annex prijsvergelijker worden prominent getoond in de algemene zoekresultaten van Google. Iedere consument die met Google naar een product zoekt, komt eerst langs een reclamebericht met suggesties daar omtrent. Een uitspraak van Europa hierover wordt op zijn vroegst laat 2017 verwacht. Tot die tijd blijft Shopping in Nederland verantwoordelijk voor de toenemende uitgaven aan Search.

Het inzicht dat de rol van prijsvergelijkers is veranderd, heeft Beslist.nl ertoe doen besluiten een meer transactionele rol in te nemen. Consumenten kunnen er behalve zoeken en vergelijken ook producten kopen. “Dat ontwikkelt zich staag, maar vooruit en steeds harder.”

Kieskeurig.nl was hetzelfde lot beschoren als tv-zender SBS onder Sanoma: de eigenaar wilde of kon niet de investeringen doen die noodzakelijk waren om een relevante rol op de markt te blijven spelen.

Foto: Shaun Fisher (cc)