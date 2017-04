Sanoma verkoopt Kieskeurig.nl aan Reshift

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Uitgeverij Sanoma verkoopt na bijna elf jaar zijn product- en prijsvergelijker Kieskeurig.nl. De kopende partij is Reshift, waar de voormalig Sanoma-directeur Paul Molenaar aan het roer staat.

De partijen maakten de transactie net voor het middaguur bekend. Hoeveel geld met de overname is gemoeid, houden ze voor zich. Zowel de Nederlandse als de Belgische tak van Kieskeurig gaan over naar Reshift uit Haarlem.

Wanneer de Ondernemingsraad de verkoop goedkeurt, gaan 24 mensen, middelen en eigendom per 1 juni over.

Als argument voor de verkoop geeft Sanoma: “De vergelijkingswebsite Kieskeurig heeft onvoldoende synergie met de overige sterke merken van Sanoma’s portfolio en de domeinen waarin het bedrijf actief is. Dat zijn: Women, News, Home Deco, Automotive en Kids&teens.”

Kieskeurig kwam in 2006 in handen van Sanoma, dat toen nog Ilse Media heette. Vergelijkingssites hadden toen nog een heel sterke positie in de e-commercemarkt, iets dat in de loop van de jaren terugliep door de opkomst van sterke merken als bijvoorbeeld bol.com, Coolblue, Fonq en Wehkamp en – zeker de laatste tijd – Google Shopping als leadmachine.

Uitgeverij Reshift bereikt maandelijks meer dan vijf miljoen mensen met merken als Computer!Totaal, Computer Idee, InsideGamer, PCM, Zoom.nl en SHUTR.photo.