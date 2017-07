Beursdebuut Blue Apron al na enkele dagen flop

Redactie Emerce Nieuws -

Maaltijdbezorger Blue Apron is nog maar enkele dagen aan de New York Stock Exchange genoteerd, en de koers is nu al in elkaar geklapt. Die eindigde woensdag op 9 dollar, onder de openingskoers van 10 dollar.

Het beursdebuut was al niet sterk. De koers kwam een week geleden amper boven de 10 dollar uit. Beleggers maken zich onder meer zorgen over concurrentie van Amazons Whole Foods.

Blue Apron vertoonde de afgelopen periode wel een forse groei. De omzet steeg van 341 miljoen dollar in 2015 naar 800 miljoen in 2016. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 245 miljoen dollar omgezet, tegen 172 miljoen een jaar geleden. In dat kwartaal werden alleen al 3,7 miljoen bestellingen verwerkt. Het verlies over 2016 bedroeg 55 miljoen dollar.

Tegenvallende beursprestaties zitten veel IPO’s van internetbedrijven dwars, reden waarom diverse bedrijven hun beursgang nog maar even uitstellen. Een dezer dagen viel ook de beursgang van techbedrijf Tintri tegen. Die moest zijn openingskoers op het laatste moment nog verlagen, waardoor ‘slechts’ 60 miljoen dollar werd opgehaald.