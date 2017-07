Blendle te hard gegroeid, eerste ontslagen

Journalistiek platform Blendle is te hard gegroeid. Negen van de 67 medewerkers moeten daarom vertrekken. ‘We moeten als start-up goed blijven opletten. En daar horen moeilijke beslissingen bij’, schrijft medeoprichter Alexander Klöpping op Twitter.

Het is niet duidelijk waar de ontslagen vallen. Het Utrechtse bedrijf is ook actief in Duitsland en de VS.

Klöpping zegt dat het vorig kwartaal ‘ons beste kwartaal ooit is’. Dat neemt niet weg dat het bedrijf moet afslanken om gezond te blijven.

In april kondigde mede-oprichter Marten Blankesteijn zijn vertrek aan. Hij gaf persoonlijke omstandigheden als reden op.