Blendle in zee met Amerikaanse uitgever Condé Nast

Redactie Emerce Nieuws -

Krantenkiosk Blendle kondigt een samenwerking met de Amerikaanse mediagigant Condé Nast. Gebruikers van de digitale kiosk krijgen daardoor onder meer toegang tot tijdschriften als The New Yorker en Vanity Fair.

Het Amerikaanse Condé Nast is een van de invloedrijkste mediabedrijven ter wereld. Met een portfolio van meer dan 20 toonaangevende mediamerken (zowel op papier als digitaal) bereikt Condé Nast wereldwijd meer dan 100 miljoen consumenten.

Condé Nast vertegenwoordigt onder meer Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, SELF, GQ, GQ Style, The New Yorker, Condé Nast Traveler en WIRED.

Behalve in de Amerikaanse bètaversie van Blendle, zijn Vanity Fair en The New Yorker ook voor Nederlandse lezers beschikbaar. In de Engelstalige sectie van de Blendle kiosk kunnen gebruikers per artikel afrekenen.

De nieuwe titels worden ook opgenomen in het gepersonaliseerde nieuwsaanbod van Blendle Premium-abonnees.