bol.com gaat verkoop nepopladers aanpakken

Redactie Emerce Nieuws -

Bol.com belooft per direct te stoppen met de verkoop van nepopladers van het merk Apple. Het televisieprogramma Kassa ontdekte dat deze werden verkocht als originele Apple kabels die bedoeld zijn om de iPhone, iPad en iPod op te laden.

Kassa onderzocht negen laders die via externe partijen bij bol.com worden aangeboden. De nepkabels en verpakkingen bleken niet of nauwelijks van echt te onderscheiden. Originele Apple-oplaadkabels en die van fabrikanten met een Apple-licentie, bevatten een specifieke chip. Zeven van de negen onderzochte kabels bleken deze chip van Apple niet te hebben en imitaties te zijn.

Bol.com zegt dat het met 15 miljoen artikelen en 17.000 winkeliers het niet mogelijk is om al die artikelen te controleren. ‘We maken afspraken met de winkeliers over service, kwaliteit en de wet die ze moeten volgen, laat PR-manager Marjolein Verkerk aan Kassa weten.

Begin dit jaar heeft React, voorheen Stichting Namaakproducten, bol.com al gewaarschuwd over nepoplaadsnoertjes die bol.com verkocht. Verschillende officiële verkopers deden hun beklag dat bol.com malafide handelaren amper weert van het onlineplatform. React is toen zelf in actie gekomen en heeft bedrijven gesommeerd direct te stoppen met de handel. Ook de Consumentenbond ontving diverse klachten.

bol.com sluit niet uit dat de samenwerking met deze leveranciers alsnog wordt stopgezet.