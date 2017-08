CCV Shop levert bestelsites voor restaurants

Redactie Emerce Nieuws -

Om de hoge commissiekosten van maaltijdbezorgers te omzeilen, lanceert CCV Shop software waarmee restaurants hun eigen bestelsite kunnen inrichten.

Ivo Rupert van CCV Shop verbaasde zich al tijden over de hoge commissiekosten die bestelsites zoals Thuisbezorgd.nl vragen aan hun klanten. ‘We hebben diverse gesprekken gevoerd met onder andere Koninklijke Horeca Nederland en diverse eetgelegenheden om hiervoor een oplossing te bedenken. Een eigen bestelsite, gebouwd binnen de mogelijkheden van onze software, bleek dé oplossing.’

CCV Shop rekent 0,70 euro per dag. Bij een bestelling van bijvoorbeeld 10 euro is de ondernemer al goedkoper uit dan via Thuisbezorgd.nl doordat er geen commissiekosten worden berekend.

De bestelsite is eenvoudig zelf in te richten en vorm te geven in eigen huisstijl. Ook kan hij aangeven in welke regio’s hij bezorgt, de tijden tonen waarop bestellingen kunnen worden afgehaald en bezorgd, en kan hij bestellingen gemakkelijk afronden met behulp van de agendafunctie.