Ahold Delhaize op weg naar 5 miljard euro online omzet

Redactie Emerce Nieuws -

De onlineverkopen van Ahold Delhaize zijn in het tweede kwartaal met 22 procent gestegen. Voor dit jaar verwacht het bedrijf uit te komen op 2,8 miljard euro en voor 2020 zelfs op 5 miljard euro.

Het gefuseerde bedrijf gaat 160 miljoen euro investeren in een tweede distrutiecentrum voor bol.com in Waalwijk van 130.000 vierkante meter. Ah.nl bouwt twee dc’s in De Meern en Eindhoven, zo blijkt uit de summiere informatie voor analisten.

Ahold sloot een naar eigen zeggen sterk kwartaal af, waarin de netto-omzet met 67 procent steeg naar 16 miljard dollar, en de winst naar 355 miljoen. Topman Dick Boer laat weten dat de integratie tussen Ahold en Delhaize op koers ligt.