Clickdistrict tekent UNET

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Clickdistrict verzorgt komend jaar de volledige online media-inzet van de zakelijk glasvezelinternetprovider UNET.

Het gaat om zowel de displayactiviteiten als SEA en social. De zusterbedrijven van Clickdistrict RLVNT en Qban helpen UNET bij de online creatie van de uitingen.

Directeur Maarten de Vries van de Digital Agency Group, waar Clickdistrict onder valt, licht toe: “We gaan hiermee een performancegedreven samenwerking aan. Hun target is dus ook ons target wat betreft het aantal klanten. We gaan dus mediakanaalonafhankelijk sturen om een maximaal aantal klanten binnen te halen.”

UNET is onderdeel van de Eurofiber Group. Het werd in 2003 opgericht als pilotproject voor de uitrol van glasvezelinternet in Almere. Eurofiber richt zich sinds zijn oprichting op het met glasvezel ontsluiten van bedrijven en bedrijfsterrein.

Foto: Sergei Vavinov (cc)