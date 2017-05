D66 wil opheldering over dreigend laptopverbod Trump

Redactie Emerce Nieuws -

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld vraagt de Europese Commissie dringend om opheldering over het aangekondigde laptopverbod van president Trump. Vandaag overlegt de Commissie hierover met de Amerikaanse autoriteiten in Brussel.

Passagiers mogen volgens de maatregel van Trump hun laptop niet meenemen naar hun stoel, terwijl de apparaten wel mee het vrachtruim in gaan.

In ‘t Veld vindt dat onverteerbaar: ‘Het is de zoveelste keer dat Amerika veiligheidsmaatregelen aan Europa opdringt. Nu stelt Trump voor om laptops alleen te vervoeren in het ruim. Dat klinkt als een borstzak-vestzak oplossing. Met Trumps schijnveiligheid schieten we niets op.’

Ook Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is tegen het verbieden van laptops en tablets in de handbagage op vluchten naar de Verenigde Staten. Er kleven grote risico’s aan het vervoeren van elektronica met lithium-batterijen. Als een van de apparaten in brand vliegt, kan de bemanning de brand tijdens de vlucht niet blussen.

De maatregel zou alleen gelden voor vluchten naar de VS, niet vanuit de VS. Behalve laptops zouden ook tablets niet meer mee kunnen in de handbagage. Probleem is dat passagiers tablets juist gebruiken voor entertainment.

In 2006 werd een soortgelijke maatregel voor handbagage doorgevoerd. Er kwam een verbod op vloeistofverpakkingen groter dan 100ml. Dit verbod zou al in 2013 van tafel gaan, omdat het inefficiënt en niet doeltreffend bleek. Inmiddels is er goede technologie om vloeistoffen voor explosieven te screenen.