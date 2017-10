Deelfietsverhuurders in Amsterdam moeten binnen drie weken hun fietsen verwijderen

Deelfietsaanbieders in Amsterdam krijgen drie weken de tijd om hun deelfietsen in de stad te verwijderen. Als er na die termijn nog deelfietsen staan gaat de gemeente ze zelf weghalen.

Dat betekent wellicht het einde van bedrijven als oBike, Flickbike en Donkey Republic. Zij verhuren deelfietsen veelal met behulp van apps en slimme sloten.

Begin augustus kondigde Amsterdam aan te gaan optreden tegen de commerciële deelfietsen in de stad. Die leggen een te grote druk op de schaarse openbare ruimte. Daarop heeft de gemeente de aanbieders laten weten bestuursdwang te willen toepassen wegens handelen in strijd met artikel 2.50 van de APV. Dit artikel verbiedt het aanbieden van deelfietsen in de openbare ruimte met als doel deze commercieel te verhuren.

De last onder bestuursdwang wordt nu daadwerkelijk opgelegd. De eerder ingediende zienswijzen van de aanbieders vormden voor de gemeente geen aanleiding af te zien van handhaving.