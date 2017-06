Delivery Hero haalt 900 miljoen op met beursgang

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De internationaal werkende maaltijdbezorger Delivery Hero haalt een kleine 900 miljoen euro op met een beursgang. De transactie waardeert de dochter van Rocket Internet op 4,4 miljard euro.

Vanochtend ging Delivery Hero naar de beurs tegen een openings van 26,80 euro. Dat is vijf procent meer dan waartegen institutionele beleggers gisteren konden intekenen bij de beurs in Frankfurt. Halverwege de ochtend stond het aandeel nog 2,5 procent in de plus.

Het bedrijf, in Nederland bekend met de labels Hungry.nl en Foodora, haalt hier netto 465 miljoen euro nieuw werkkapitaal mee op. Het geld wordt gebruikt om de groei te bespoedigen. In de praktijk betekent dat dat het fors investeert in online en offline marketing om de strijd met concurrent Takeaway.com te financieren. Label Foodora zoekt op zijn beurt de strijd met Deliveroo.

De koersstijging is te danken aan de grote interesse van beleggers in de technologie- en foodsector. Investeerders laten zich niet leiden door het feit dat het Duitse bedrijf nog steeds rode cijfers schrijft. Het netto resultaat over 2016 was een verlies van 202 miljoen euro.

Net als Takeway.com, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is Delivery Hero een online reclame- en vooral transactiemachine voor bezorgrestaurants. Genoemde websites zetten de menu’s van restaurants online en faciliteren, tegen een commissie, online orders.