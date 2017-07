DHL met nieuw Service Center in Den Hoorn

Redactie Emerce Nieuws -

DHL Express heeft vrijdag een nieuw Service Center in gebruik genomen op het bedrijventerrein Harnaschpolder aan de A4 in Den Hoorn. Vanuit dit centrum worden Rotterdam Den Haag met inbegrip van de Bollenstreek en kerngebieden als Leiden en Delft bediend als het gaat om internationale expreszendingen.

Met de bouw is een investering gemoeid van ruim 12 miljoen euro. Service Center Rotterdam-Den Haag is de eerste vestiging in het expresnetwerk dat dit keurmerk ontvangt.

De vestiging op de Harnaschpolder werd in het bijzijn van klanten en relaties uit de regio geopend door wethouder Horlings van de gemeente Midden-Delfland en Ronald Leunisse, algemeen directeur van DHL Express in Nederland.