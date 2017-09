DHL Parcel zet StreetScooter in op Terschelling

Redactie Emerce Nieuws -

DHL Parcel op Terschelling bezorgt voortaan 100 procent klimaatneutraal met de DHL StreetScooter, een elektrische bestelauto.

De Waddeneilanden hebben als gezamenlijke ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water. DHL draagt hier naar eigen zeggen aan bij door op Terschelling ‘klimaatneutraal te functioneren’. Later in het jaar gaat er ook een StreetScooter op Texel rijden.

Elektrisch rijden draagt bij aan de recent aangescherpte milieudoelstelling van DHL. Kort geleden kondigde de logistiek dienstverlener aan marktleider te willen worden in groen vervoer. DHL zal al zijn logistiek gerelateerde emissie in 2050 tot nul hebben gereduceerd wat gerealiseerd wordt met onder meer schone vervoersoplossingen.