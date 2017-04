Dierenwinkel gaat levensmiddelen verkopen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Online dierenwinkel Bitiba, een internationaal merk van Zooplus, gaat op thuismarkt Duitsland ook levensmiddelen verkopen. Naast de hondenbrokjes liggen sinds kort ook luiers, koffie, chocopasta en sinaasappelsap.

Het gaat hier om een proef van een half jaar in Duitsland. De Nederlandse winkel van Bitida verkoopt enkel spulletjes voor dieren, niet voor hun baasjes.

Met de proef experimenteert het bedrijf in wezen met crossselling van andere droge, huishoudelijke artikelen. Spullen die huishoudelijke shoppers sowieso wel een keer nodig hebben. En dan specifiek in de productgroepen Levensmiddelen, Drogisterij- & babyartikelen.

Zo klonk althans eind vorige week de toelichting van moederbedrijf Zooplus tijdens een presentatie in Londen aan de financiële markt. Die bijeenkomst was belegd om de jaarcijfers van Zooplus toe te lichten. Het bedrijf boekte in 2016 een omzet van 909 miljoen euro en verwacht in 2017 voor circa 1,2 miljard euro te zullen verhandelen.

Foto: Emily Bergquist (cc)