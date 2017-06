Digitaal inkoopbureau Adoptiq failliet

Redactie Emerce Nieuws -

Adoptiq, een marktplaats die digitale media-inkoop faciliteert voor papieren kranten en tijdschriften, is failliet. Een surseance werd een dezer dagen omgezet naar een faillissement.

Vier vennootschappen vallen onder het faillissement, waaronder de vennootschap die de internationale belangen behartigde. Het bedrijf had ook een kantoor in New York.

De start-up bestond amper twee jaar met dertig man in dienst die de papieren reclame-inventory van kranten en tijdschriften digitaal ontsloot. De uitgevers die aan het Nederlandse systeem waren verbonden, konden aangeven welk aanbod ze aan adverteerders beschikbaar maken. En tegen welke voorwaarden.

In februari werd Jeroen Verkroost, die eerder werkte voor de Persgroep als chief digital officer en interimdirecteur was bij IAB Nederland, aangetrokken.

De problemen komen onverwacht. Nog geen twee maanden geleden profileerde het bedrijf zich nog via interviews.