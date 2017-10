Digitale reclame boven de waterkoeler

Redactie Emerce Nieuws -

TENQ Media is een advertentienetwerk van 252 digitale schermen op 193 middelbare scholen in Nederland gestart. De schermen zijn aangebracht op waterkoelers die scholieren van vers drinkwater voorzien.

Initiatiefnemer Jan Wichers uit Oegstgeest claimt met de schermen een hoge contactfrequentie per week van meer dan 18 keer. ‘We wisselen redactioneel content op de schermen af met loops waarin commercials getoond worden. En dat doen we zowel landelijk als selectief. TENQ tref je aan op 193 middelbare scholen in alle provincies.’

Scholieren bereik je niet meer met traditionele communicatie. Een statische poster werkt volgens Wichers niet meer. ‘Met onze schermen kun je pakkende en originele campagnes met impact creëren.’

De waterkoelers die het bedrijf levert zijn geschikt voor zowel petflessen, doppers als bidons.