‘Dit maakt performance interessant voor native en brands’

Erwin Boogert

Performancenetwerk TradeTracker brengt een systeem dat uitgevers anders, ‘eerlijker’ beloont dan nu. Met ‘Real Attribution’ kan iedereen die bijdroeg aan een conversie daar een vergoeding voor krijgen. “Performance is in een keer interessant voor native advertising, storytelling en merkadverteerders”, aldus directeur Bas Dokter.

Na drie jaar denken en sleutelen aan het concept en de techniek bracht TradeTracker vorige week zijn nieuwe advertentiesysteem op de markt. Tot op heden werkte het, zoals velen nog steeds doen, volgens het ‘last cookie counts’-principe. Dat houdt in, dat de website die de laatste click naar een sale realiseert de commissie krijgt toegewezen.

Het idee van conversiepad gaat er echter vanuit, dat er meer partijen zijn die op een of andere manier bijdragen aan een uiteindelijke aankoopbeslissing. Iemand die graag een stedentrip in Berlijn wil doen, zal zich inlezen op blogs maar kan daar geen vlucht en hotel boeken. Het blog krijgt dus geen vergoeding voor de verkoop die een reiswinkel doet. Real Attribution verandert dat, als het blog ook is aangesloten op TradeTrackers netwerk.

“Een half jaar geleden introduceerden we een conversiepadtracking dat de touchpoints in het conversiepad inzichtelijk maakt. Nu kan de adverteerder”, de reiswinkel in bovenstaand voorbeeld “iedere touchpoint in die keten belonen.”

Adverteerders kunnen alle schakels in die keten een gelijke vergoeding geven of de zwaarte van de beloningen variëren. “Een product waar veel in branding moet worden geïnvesteerd om uiteindelijk een sale te realiseren, kan dan meer waarde toekennen in de upper funnel. Wie zwaar op traffic stuurt, kan zijn beloningsstructuur daar ook op inrichten”, aldus Dokter.

Een van de voorwaarden voor dit systeem om te kunnen werken, is dat de adverteerder exclusief met TradeTracker moeten werken. Niet met andere netwerken, omdat het netwerk van TradeTracker anders geen volledig beeld heeft van de customer journey van de consument. “We moeten alle touchpoints kunnen zien.”

Het Nederlandse bedrijf zegt de eerste in de wereld te zijn onder de affiliatenetwerken die diepe, geautomatiseerde vorm van conversie-attributie en -beloning kan bieden. De eerste resultaten noemt Dokter veelbelovend: “Meer publishers in de keten merken dat ze beloond worden en gaan daar traffic op sturen. Dat leidt tot meer traffic en transacties”, en dus meer omzet.

“En omdat je nu ook de upper funnel kunt gaan belonen, wordt online advertising in totaliteit performancebased.” Achter de schermen voert TradeTracker al enige tijd voorbereidende gesprekken met grotere en gespecialiseerde uitgevers en merkadverteerders om hen aan te sluiten op het nieuwe systeem. “Zij worden beloond voor het vertellen van hun verhaal in de upper funnel en hoeven niet meer per se met fixed feeds of CPM-budgetten te werken.”

TradeTracker is actief in twintig overwegend Europese landen.

