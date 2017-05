Dutch Game Garden breidt uit naar Twente

Redactie Emerce Nieuws -

Dutch Game Garden opent op 7 juli een nieuwe creatieve broedplaats voor startende gamebedrijven in Twente. Het wordt de eerste game-incubator in het oosten van het land.

In 2015 is de formule al eens uitgerold in Breda als franchise. Daarnaast heeft Dutch Game Garden uit Utrecht al enige tijd een dependance in Hilversum, dicht bij de kantoren van Spil Games.

In Twente leiden de kennisinstellingen op dit moment meer dan 10.000 studenten op in diverse gamegerelateerde opleidingen op de hogeschool Saxion, het ROC van Twente, de Universiteit Twente alsmede het ArtEZ conservatorium en de AKI kunstacademie.

De potentie van afstudeerders van deze opleidingen was een van de belangrijkste drijfveren om de formule van Dutch Game Garden naar Twente te halen, aldus Niels Moshagen, die samen met Arjan van Lier en Helma Hoving het initiatief voor DGG Twente heeft genomen.

Dutch Game Garden Twente wordt onderdeel van Cee Spot in de Roombeekwijk in Enschede. In deze ‘open omgeving’ creatieve professionals, studenten, het bedrijfsleven en de overheid elkaar ontmoeten. DGG Twente fungeert niet alleen als intermediair, maar faciliteert ook een incubatieprogramma.

Op 7 juli wordt Dutch Game Garden Twente officieel geopend op de locatie aan de Brouwerijstraat 1 in Enschede. Om 11:00 uur start het programma met introducties over de gamesindustrie. Daarnaast presenteren gamebedrijven hun games en projecten aan professionals, studenten, docenten en andere betrokkenen in de regio.