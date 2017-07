Cijfers eBay willen niet imponeren

Redactie Emerce Nieuws -

De kwartaalcijfers van eBay, de moeder van Marktplaats, konden beleggers vanavond niet imponeren. De koers ging nabeurs 4 procent omlaag.

Toch waren de cijfers in overeenstemming met de verwachtingen: een winst per aandeel van 45 dollarcent op een 4 procent hogere omzet van 2,33 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 493 miljoen.

Het handelsvolume voor aangesloten retailers bedroeg 21,5 miljard, slechts drie procent meer dan een jaar geleden.

Er kwamen 2 miljoen actieve gebruikers bij, wat het totaal wereldwijd op 171 miljoen brengt.

eBay ligt onder vuur door hevige concurrentie van Amazon en Wal-Mart. Het bedrijf besloot de prijzen van zeker 50.000 artikelen dan ook af te stemmen op die van zijn rivalen.

In het verleden liet eBay mooie cijfers zien dankzij dochter PayPal. Die is verzelfstandigd en komt later deze maand met cijfers.

Voor het derde kwartaal verwacht eBay tussen de 2,35 en 2,39 miljard dollar omzet.