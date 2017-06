Voor het eerst concurrentie voor Canal Digitaal

Redactie Emerce Nieuws -

Canal Digitaal krijgt concurrentie van een nieuwe satellietaanbieder Joyne. Die richt zich op recreanten, thuis of een tweede huis in West-Europa.

Canal Digitaal had tot nu toe alleen concurrentie van de kabel of glasvezel. Voor afgelegen regio is satelliet vaak de enige mogelijkheid om tv te ontvangen. Nu is er dan voor het eerst een concurrent opgestaan.

Het zenderaanbod bestaat uit tv-zenders van NPO, RTL, SBS Broadcasting, Discovery Networks Benelux, FOX International Channels Benelux, Muziekkiosk, Xite, regionale omroepen en VRT. Het merendeel wordt in HD kwaliteit aangeboden, meldt TotaalTV.

Consumenten kunnen een abonnement voor een periode van één, drie, zes of twaalf maanden afsluiten.

Het goedkoopste abonnement is Travel Lite met de zenders van NPO, RTL, SBS Broadcasting, Discovery HD, Eurosport HD en de regionale omroepen.

Joyne maakt bij het zenderaanbod gebruik van de zogenoemde Conax-codering. Om naar de zenders te kunnen kijken is een Conax CI+ module met virtuele smartcard nodig.