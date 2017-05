Eerste iDEAL betalingen in Google Play Store

Redactie Emerce Nieuws -

De Google Play Store krijgt eindelijk ondersteuning voor betalingen via iDEAL. Vorige maand waren al voorzichtige testen gestart, vanaf deze week kan een grotere groep gebruikers ermee aan de slag, meldt Androidworld.

Lange tijd kon in de Play Store, de appwinkel voor Android, alleen worden betaald met creditcard of PayPal. Beide betaalmethodes zijn in Nederland niet erg populair. Ook was het mogelijk om te betalen met tegoedkaarten die in de winkels verkocht werden.

De uitrol naar iDEAL verloopt, zoals gebruikelijk bij Google, in fases. Google kiest willekeurig welke nieuwe gebruikers de functie kunnen gebruiken.

Rabobank, Bunq, Knab, SNS en Triodos worden al ondersteund. Andere banken, zoals ING en ABN Amro, worden later toegevoegd.