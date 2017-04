Eerste succesvolle exit voor Walvis Participaties

Redactie Emerce Nieuws -

De eerste succesvolle exit van venture capital fonds Walvis Participaties is een feit: ticketdistributiesysteem Ingresso is voor een onbekend bedrag verkocht aan Accesso, een bedrijf dat toegangscontrolesystemen bouwt voor attractieparken.

Walvis Participaties is een initiatief van ondernemer John Fentener van Vlissingen, tevens eigenaar van BCD Group, waaronder BCD Travel en Travix vallen. Het fonds ging vier jaar geleden van start, vertelt managing director Vincent Gravesteyn van Walvis. “Ingresso is het eerste bedrijf dat we hebben verkocht. Het is een global distribution system voor entertainment content, zoals Westend-theaterkaartjes en Disney-producties, maar ook grote concerten zoals van Justin Bieber. Het bedrijf is in Nederland begonnen maar algauw bleek dat het voor de groei beter was om te verhuizen naar Londen. Daar werd een partner gevonden die de lokale markt goed kent met als resultaat dat we dit jaar naar 100 miljoen Britse pond ticketwaarde gaan. En dat met 28 medewerkers. De technologie werkt.”

Voor Accesso is het een strategische koop. De online technologie van Ingresso in combinatie met de eigen backend systemen zorgt voor verticale integratie, aldus Gravesteyn. “De overname biedt Ingresso de mogelijkheid om internationaal op te schalen. Dat hadden we op zich ook samen kunnen doen, maar het bod van Accesso was te mooi om nee te zeggen.”