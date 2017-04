‘Eindhoven de eerste stad met commercieel zelfrijdende auto’s’

Het Nederlandse bedrijf Amber heeft plannen om elektrische auto’s uit te rusten met technologie die autonoom rijden mogelijk maakt. Dat maakte CEO Steven Nelemans deze week bekend op de Hannover Messe.



Samen met enkele partners, waaronder TomTom, KPN, TNO, NVIDIA en Microsoft, en de gemeenten Eindhoven en Helmond, wil Amber de zelfrijdende auto’s medio 2018 in Eindhoven op de weg hebben. Om vervolgens uit te breiden naar de rest van Nederland en Europa.

Elke partner draagt zijn steentje bij. Zo zal TomTom fungeren als leverancier van digitale kaarten, en zal KPN het netwerk leveren dat wordt gebruikt voor locatiebepaling en communicatie. TNO zal zorgdragen voor het implementeren en testen van de sensoren en camera’s, en zij zullen ook de ontwikkeling van de software ondersteunen.

Amber is een startup uit Eindhoven, die recentelijk de aandacht trok met de ontwikkeling van eigen modulaire elektrische auto’s. Met hun autodeeldienst Amber Mobility wil Amber zowel zakelijke als particuliere gebruikers door heel Europa on- demand toegang geven tot een (zelfrijdende) auto, voor 33 euro per week. Of de wetgeving dat toestaat moet nog blijken.

Wereldwijd wordt geëxperimenteerd met zelfrijdende auto’s, maar commerciële diensten worden nog nergens aangeboden. In de stad Phoenix kunnen consumenten binnenkort al ritten maken in ‘robotvoertuigen’ van Waymo, het zusterbedrijf van Google. Waymo voegt 500 zelfrijdende Chrysler-MPV’s toe aan zijn vloot, maar die kunnen voorlopig maar door een beperkt aantal mensen worden uitgeprobeerd.