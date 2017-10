Emerce Performance: een cryptomunt voor de adverteerdersmarkt

Nieuwe cryptomunten schieten als paddenstoelen uit de grond, nu is er ook de nieuwe virtuele munt voor de adverteerdersmarkt: Adcoin.

Deze munt moet zijn waarde gaan bewijzen bij microtransacties en met het genereren van kliks, leads en klanten binnen advertentienetwerken als Google Adsense. Hoe Adcoin dit gaat doen en wat de meerwaarde is vergeleken met bijvoorbeeld Bitcoin vertelt medeoprichter Jerry Donker op Emerce Performance op 16 november in Amsterdam.

Emerce Performance is het jaarlijkse evenement van Emerce rond online adverteren en de vraag hoe je meer sales, aanvragen, downloads of leads kunt genereren. Toonaangevende mediamanagers, strategen en planners geven een kijkje in de keuken en delen hun ervaringen en successen.

Natuurlijk hebben we meer sprekers. Bol.com was een gedreven televisie-adverteerder, maar dat verandert radicaal. Het budget is overgeheveld naar online, en daarvoor heeft het bedrijf een aantal flows ontworpen. Esther Elberse gaat dieper in op deze werkwijze.

Net als op Emerce Engage ook aandacht voor GDPR. De GDPR is een Europese algemene verordening gegevensbescherming. Deze privacyverordening gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Wat is de GDPR en wat betekent deze richtlijn voor bureaus en adverteerders?

Nederland loopt redelijk voorop als het gaat om online adverteren. Toch zijn er gebieden in de wereld waar andere en nieuwe dingen gebeuren, en Arjan Bolhuis (IPG Mediabrands) is daar graag bij. Jarenlang werkte hij in Azië en Australië.

