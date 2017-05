Advertentiemolen Facebook draait stevig door

Redactie Emerce Nieuws -

De advertentiemolen van Facebook lijkt nog altijd niet te haperen. De totale omzet kwam in het eerste kwartaal boven de 8 miljard dollar en daarvan was ruim 3 miljard winst. Mobiel vormt 85 procent van de advertentieomzet, vergeleken met 84 procent vorig kwartaal.

Vorig jaar nog voorspelde Facebook dat de groei in 2017 zou afnemen, omdat het bedrijf niet meer mogelijkheden had om nog meer advertenties te tonen, maar van afname is nog altijd geen sprake. De advertentieomzet ging in een jaar tijd van 5,2 naar 7,8 miljard dollar. De opbrengst per gebruiker (ARPU) groeide naar 4,23 dollar.

Facebook groeide het afgelopen kwartaal naar 1,94 miljard maandelijkse gebruikers, van wie 1,28 miljard de dienst dagelijks gebruiken. De 2 miljard gaat het bedrijf zeker volgend kwartaal halen.

Zoals gebruikelijk biedt Facebook geen inzicht in de afzonderlijke cijfers van Instagram, WhatsApp en Oculus.

De koers van het aandeel heeft met 153 dollar zelfs zijn voorlopige hoogtepunt bereikt. De koers noteerde zojuist licht lager op 151 dollar omdat de winst per aandeel iets lager was dan verwacht.

Vooruitlopend op de kwartaalcijfers liet Facebook vandaag weten dat men het komende jaar 3000 extra medewerkers gaat aannemen die onder meer live video’s op het platform gaan monitoren. Zo hoopt het platform eerder ongewenste (live) video’s op te sporen en te verwijderen.

Facebook kreeg veel kritiek omdat het niet ingreep toen een 21-jarige man in Thailand live filmde hoe hij zijn 11 maanden oude baby doodde.