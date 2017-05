Financieringsplatorm Rabo&Co landelijk van start

Na een proef met ondernemers en vermogende klanten gaat Rabobank nu over tot introductie van Rabo&Co. Met dit online platform brengt de bank ondernemers die geld willen lenen en vermogende klanten van de bank die willen investeren bij elkaar. Rabo&Co is een aanvulling op bestaande financieringsvormen, zoals regulier bankkrediet en crowdfunding.

In de pilotfase is via Rabo&Co een aantal leningen verstrekt. SIMgroep, een nichebedrijf dat zich bezig houdt met frontoffice oplossingen voor de overheid, is één van de bedrijven dat via Rabo&Co is gefinanceerd.

Een goede afstemming tussen vraag en aanbod is een belangrijke succesfactor gebleken, zegt de bank.

Afhankelijk van de snelheid waarmee het volume op het platform van Rabo&Co zich gaat ontwikkelen, zal een steeds grotere groep vermogende klanten toegang krijgen.